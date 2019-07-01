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Туск приостановил саммит ЕС до вторника и отменил пресс-конференцию

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Официальный представитель председателя Европейского совета Дональда Туска Пребен Ааманн сообщил, что саммит ЕС, обсуждающий кандидатуры на высшие посты в ЕС, приостановлен.

"Председатель Европейского совета Туск приостанавливает встречу и возобновит работу Евросовета завтра в 11 часов", - написал пресс-секретарь в понедельник в твиттере.

Пресс-служба Евросовета также сообщила, что запланированная на понедельник пресс-конференции Туска отменена.

Назначенный на минувшее воскресенье внеочередной саммит ЕС должен был согласовать в Брюсселе назначения на посты председателя Европейской комиссии, главы Европейского совета, высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Совещанию предшествовал цикл сложных консультаций Туска с руководителями стран ЕС. В конечном счете, глава Евросовета близко к полуночи прервал саммит для дополнительных консультаций, которые продолжались всю ночь.

Утром в понедельник саммит был возобновлен в отсутствие договоренностей между европейскими лидерами. Очередная приостановка Европейского совета свидетельствует о серьезности тупика, в котором оказался саммит, специально созванный для определения назначений на посты руководителей ключевых институтов ЕС.

ЕС Дональд Туск

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