Саммит ЕС начнет свой третий день работы с опозданием

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Официальный представитель председателя Европейского совета Дональда Туска Пребен Ааманн сообщил, что заседание приостановленного накануне в Брюсселе саммита начнется в 13:00 по местному времени (14:00 по московскому времени) вместо предполагавшихся 11:00 (12:00 по Москве).

"Сегодня Европейский совет начнется в 13:00. Председатель Европейского совета продолжает свои консультации", - написал пресс-секретарь Туска во вторник в твиттере.

Внеочередной саммит ЕС, посвященный назначениям на высшие руководящие посты институтов ЕС, открылся в воскресенье. Он проходил с приостановкой всю ночь на понедельник. А в понедельник ввиду отсутствия договоренностей европейских лидеров по кандидатурам Туск снова приостановил саммит до вторника.

Предполагалось, что заседание начнется в 11:00 по местному времени (12:00 по московскому), однако серьезные разногласия участников саммита по кандидатам потребовали новых консультаций.

В понедельник, комментируя происходящее в Брюсселе, президент Франции Эммануэль Макрон заявил журналистам после заседания: "Только что потерпели неудачу, потому что никакого результата не достигли".

Ранее отмечалось, что очередная приостановка Европейского совета свидетельствует о серьезности тупика, в котором оказался саммит, специально созванный для определения назначений на посты руководителей ключевых институтов ЕС.