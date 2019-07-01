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Россия предложит привлечь Лондон и Париж к контролю над ядерными вооружениями

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В случае перевода процесса контроля над ядерными вооружениями на многостороннюю основу Россия попросит подключить к этому вопросу Великобританию и Францию, сообщил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Если и когда в практическую плоскость перейдет задача перевода этих усилий на многостороннюю основу, тогда мы совершенно четким, определенным и недвусмысленным образом поставим вопрос о подключении к этим усилиям Великобритании и Франции, ближайших союзников США, ядерные потенциалы которых в планировании блока НАТО соответствующих мероприятий рассматриваются и учитываются в комплексе с американскими", - сказал он на пресс-конференции в рамках сессии дискуссионного клуба "Валдай".

Рябков подчеркнул, что Россия не может игнорировать потенциалы этих стран, "если мы будем серьезно говорить о переводе процесса контроля над вооружениями на многостороннюю основу".

Россия Великобритания Франция

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