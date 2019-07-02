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Чехия аннулировала разрешения на часть рейсов "Аэрофлота" в Прагу

Российская авиакомпания отменяет эти рейсы

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Авиавласти Чехии аннулировали разрешения на часть рейсов российской авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы в Прагу на вторник, 2 июля, сообщил журналистам представитель компании.

"Несмотря на то, что у Аэрофлота есть все технические возможности для обеспечения рейсов, чешские авиационные власти приняли решение аннулировать разрешение на выполнение рейсов", - говорится в сообщении на сайте авиакомпании. Причину такого решения чешских властей в "Аэрофлоте" не уточнили.

Аннулированы были ранее выданные разрешения на выполнение рейсов SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019 за 2 июля. В российской авиакомпании добавили, что рейсы SU2012/2013 и SU2024/2025 будут выполнены. На них в Прагу доставят пассажиров отмененных рейсов. Также их будут передавать другим авиаперевозчикам.

Пассажирам с бронированием на рейсы 2 июля предлагается вернуть деньги за билет или изменить маршрут на альтернативный пункт в Европе без сборов.

Кроме того, представитель авиакомпании "Победа" сообщил журналистам, что компания во вторник отменяет рейсы Москва - Карловы Вары.

Комментариями других перевозчиков, выполняющих рейсы в Чехию, а также Минтранса и Росавиации "Интерфакс" на данный момент не располагает.

Чехия РФ Аэрофлот

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