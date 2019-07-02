Чехия аннулировала разрешение на полеты в Прагу "Уральским авиалиниям"

Ранее по этой причине рейсы в Чехию отменили "Аэрофлот" и "Победа"

Архивная фотография Фото: Reuters

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Уральские авиалинии" со 2 июля приостановила рейсы между Прагой и российскими аэропортами Жуковский (Москва) и Кольцово (Екатеринбург) в связи с аннулированием чешскими властями разрешений на полеты, сообщается во вторник на сайте авиакомпании.

В пресс-релизе отмечается, что рейсы от 2 июля Екатеринбург-Прага (У6-701) и Жуковский-Прага (У6-751) и обратно задерживаются на неопределенный срок.

Авиакомпания пообещала предоставить пассажирам все необходимые услуги согласно Федеральным авиационным правилам.

Ранее чешские авиавласти приняли аналогичное решение в отношении рейсов "Аэрофлота". Авиакомпания объявила об отмене четырех рейсов в Прагу, однако два рейса "Аэрофлот" все же выполнит.

Кроме того, представитель авиакомпании "Победа" также сообщил, что компания во вторник отменяет рейсы Москва - Карловы Вары.

Причины, по которым авиационные власти Чехии решили аннулировать разрешение на полеты, не уточняются.