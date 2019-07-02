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Трамп выразил надежду на скорую встречу с Ким Чен Ыном

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в своем твиттере назвал встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном 30 июня отличной и заявил, что с нетерпением ждет новой встречи в ближайшее время.

"У нас была отличная встреча, он выглядел очень хорошо, совершенно здоровым - я с нетерпением жду встречи с ним в ближайшее время", - написал Трамп.

Президент США добавил, что команды США и КНДР будут встречаться, чтобы "работать над некоторыми решениями очень долгосрочных и неотступных проблем". "Спешки нет, но я уверен, что мы в итоге их решим!" - заключил он. не уточнив, о каких проблемах идет речь.

Трамп и Ким Чен Ын встретились 30 июля в демилитаризованной зоне на границе Южной и Северной Кореи. В ходе встречи Трамп ненадолго пересек северокорейскую границу, став таким образом первым действующим президентом США, ступившим на территорию КНДР.

Встреча двух лидеров продлилась чуть больше часа. Она была организована спонтанно: перед тем, как отправиться в Южную Корею из Японии с саммита G20, Трамп в твиттере выразил желание встретиться с Ким Чен Ыном в пограничной или демилитаризованной зоне, "просто чтобы пожать ему руку и сказать "Привет".

До этого Трамп и Ким Чен Ын провели два саммита - в Сингапуре и Ханое.

Днальд Трамп Ким Чен Ын США КНДР

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