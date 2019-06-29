Трамп предложил Ким Чен Ыну встретиться после G20

Президент США заявил, что просто хочет пожать ему руку и сказать "Привет"

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп предложил лидеру КНДР Ким Чен Ыну встретиться в демилитаризованной зоне по завершении саммита G20.

В своем твиттере Трамп напомнил, что после G20 он отправится в Южную Корею на переговоры с президентом Мун Джэином. "Пока я буду там, если глава КНДР Ким (Чен Ын - ИФ) видит это, я бы встретился с ним в пограничной или демилитаризованной зоне, просто чтобы пожать ему руку и сказать "Привет" (?)!" - написал он.

Кроме того, Трамп отметил, что провел ряд важных встреч во время саммита в японской Осаке, выделив из их числа переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Главы США и КНДР провели два саммита. Первая встреча состоялась в Сингапуре в прошлом году 12 июня. На ней был подписан документ, обязывающий КНДР провести денуклеаризацию в обмен на отмену санкций.

Второй саммит в Ханое в конце февраля этого закончился преждевременно без подписания итогового соглашения между сторонами и без совместной пресс-конференции президента США Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Причиной разногласий на встрече стали санкции против КНДР. После саммита Трамп заявил, что Северная Корея потребовала полного снятия санкций, в то время как МИД КНДР по итогам переговоров утверждал, что Пхеньян просил лишь о частичной отмене ограничительных мер.