Поиск

Трамп предложил Ким Чен Ыну встретиться после G20

Президент США заявил, что просто хочет пожать ему руку и сказать "Привет"

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп предложил лидеру КНДР Ким Чен Ыну встретиться в демилитаризованной зоне по завершении саммита G20.

В своем твиттере Трамп напомнил, что после G20 он отправится в Южную Корею на переговоры с президентом Мун Джэином. "Пока я буду там, если глава КНДР Ким (Чен Ын - ИФ) видит это, я бы встретился с ним в пограничной или демилитаризованной зоне, просто чтобы пожать ему руку и сказать "Привет" (?)!" - написал он.

Кроме того, Трамп отметил, что провел ряд важных встреч во время саммита в японской Осаке, выделив из их числа переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Главы США и КНДР провели два саммита. Первая встреча состоялась в Сингапуре в прошлом году 12 июня. На ней был подписан документ, обязывающий КНДР провести денуклеаризацию в обмен на отмену санкций.

Второй саммит в Ханое в конце февраля этого закончился преждевременно без подписания итогового соглашения между сторонами и без совместной пресс-конференции президента США Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Причиной разногласий на встрече стали санкции против КНДР. После саммита Трамп заявил, что Северная Корея потребовала полного снятия санкций, в то время как МИД КНДР по итогам переговоров утверждал, что Пхеньян просил лишь о частичной отмене ограничительных мер.

Дональд Трамп Ким Чен Ын США КНДР

Новости по теме

Новости

Верховный суд Украины допустил партию Саакашвили до выборов

"Би-би-си" рассказала о предполагаемом руководителе отравлением Скрипалей

"Би-би-си" рассказала о предполагаемом руководителе отравлением Скрипалей

США заявили, что атаку на саудовский нефтепровод провели из Ирака

США направили дополнительные истребители на Ближний Восток

Дальний дрон США внезапно изменил маршрут полета у черноморского побережья РФ

Дальний дрон США внезапно изменил маршрут полета у черноморского побережья РФ

ЕС объявил о запуске транзакций с Ираном через механизм INSTEX

Сенат заблокировал поправку, ограничивавшую право Трампа начать войну с Ираном

Nord Stream 2 AG отозвала в Дании первую из трех заявок по маршруту газопровода

Что произошло за день: пятница, 28 июня

Apple перенесла производство Mac Pro в Китай

Apple перенесла производство Mac Pro в Китай
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');