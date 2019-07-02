Поиск

НАСА успешно испытало систему спасения экипажа в новейшем космическом корабле Orion

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Во Флориде во вторник прошло успешное испытание системы аварийного спасения экипажа на новейшем американском космическом корабле Orion, сообщает НАСА.

Полет тестовой версии корабля продлился всего три минуты. Через 55 секунд после старта на высоте около 9,5 км и скорости более 1300 км в час включились все три двигателя системы аварийного спасения. Они увели корабль в сторону от "аварийной" ракеты-носителя, роль которой выполняла первая ступень межконтинентальной баллистической ракеты Peacekeeper, ранее стоявшей на вооружении ВВС США.

Спустя приблизительно 27 секунд от корабля отделился обтекатель с двигателями системы аварийного спасения, и капсула начала падение в Атлантику. Самая большая высота, на которую поднимался Orion, составила около 13,4 км.

В ходе спуска с корабля были сброшены 12 бортовых самописцев, которые помимо наземных станций также фиксировали параметры работы всех его бортовых систем. На корабле было установлено около 900 датчиков, в том числе сенсоры давления и температуры, а также микрофоны.

Применение парашютной системы в ходе спуска не предусматривалось. В НАСА отметили, что она ранее уже успешно прошла все необходимые испытания.

Пилотируемый корабль Orion в перспективе предполагается выводить на орбиту разрабатываемой в США сверхтяжелой ракетой-носителем Space Launch System (SLS). Планируется, что уже в 2020 году корабль Orion совершит свой первый беспилотный полет к Луне и за ее пределы в рамках миссии Artemis 1.

Корабль Orion является одной из трех составных частей программы НАСА по осуществлению пилотируемых полетов на Луну наряду со сверхтяжелой ракетой-носителем SLS и орбитальной лунной станцией Gateway.

НАСА Orion

Новости по теме

Новости

Москва и Прага снимут взаимные ограничения на авиаперелеты до 7 июля

Москва и Прага снимут взаимные ограничения на авиаперелеты до 7 июля

В турецком порту взорвался итальянский танкер

В Боливии появился неизвестный смертельный вирус

В Боливии появился неизвестный смертельный вирус

Литовские железнодорожники будут искать неисправности с помощью российской ГЛОНАСС

Литовские железнодорожники будут искать неисправности с помощью российской ГЛОНАСС

Чехия аннулировала разрешение на полеты в Прагу "Уральским авиалиниям"

Чехия аннулировала разрешение на полеты в Прагу "Уральским авиалиниям"

Что случилось этой ночью: вторник, 2 июля

Трамп решил оставить в Афганистане разведку после вывода войск из страны

Трамп вновь предупредил Иран о возможном ударе США

Чехия аннулировала разрешения на часть рейсов "Аэрофлота" в Прагу

Чехия аннулировала разрешения на часть рейсов "Аэрофлота" в Прагу

Трамп подписал законопроект о помощи мигрантам на $4,6 млрд

Трамп подписал законопроект о помощи мигрантам на $4,6 млрд
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');