НАСА успешно испытало систему спасения экипажа в новейшем космическом корабле Orion

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Во Флориде во вторник прошло успешное испытание системы аварийного спасения экипажа на новейшем американском космическом корабле Orion, сообщает НАСА.

Полет тестовой версии корабля продлился всего три минуты. Через 55 секунд после старта на высоте около 9,5 км и скорости более 1300 км в час включились все три двигателя системы аварийного спасения. Они увели корабль в сторону от "аварийной" ракеты-носителя, роль которой выполняла первая ступень межконтинентальной баллистической ракеты Peacekeeper, ранее стоявшей на вооружении ВВС США.

Test complete! Today"s ~3 minute test of @NASA_Orion spacecraft's launch abort system verified that @NASA_Astronauts can safely get away from their launch vehicle in the case of an emergency after liftoff. More: https://t.co/mUf6z9uYjA pic.twitter.com/nI9CZKT6H9 — NASA (@NASA) 2 июля 2019 г.

Спустя приблизительно 27 секунд от корабля отделился обтекатель с двигателями системы аварийного спасения, и капсула начала падение в Атлантику. Самая большая высота, на которую поднимался Orion, составила около 13,4 км.

В ходе спуска с корабля были сброшены 12 бортовых самописцев, которые помимо наземных станций также фиксировали параметры работы всех его бортовых систем. На корабле было установлено около 900 датчиков, в том числе сенсоры давления и температуры, а также микрофоны.

Применение парашютной системы в ходе спуска не предусматривалось. В НАСА отметили, что она ранее уже успешно прошла все необходимые испытания.

Пилотируемый корабль Orion в перспективе предполагается выводить на орбиту разрабатываемой в США сверхтяжелой ракетой-носителем Space Launch System (SLS). Планируется, что уже в 2020 году корабль Orion совершит свой первый беспилотный полет к Луне и за ее пределы в рамках миссии Artemis 1.

Корабль Orion является одной из трех составных частей программы НАСА по осуществлению пилотируемых полетов на Луну наряду со сверхтяжелой ракетой-носителем SLS и орбитальной лунной станцией Gateway.