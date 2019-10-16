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НАСА показало костюм астронавтов, которые полетят на Луну

НАСА показало костюм астронавтов, которые полетят на Луну
Фото: Reuters

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) представило лунный скафандр, который, как ожидается, наденут астронавты во время предстоящей экспедиции к спутнику Земли.

Как сообщает "Би-би-си", глава НАСА Джим Брайденстайн показал костюм нового поколения xEMU, который будет использоваться при реализации программы "Артемида", предполагающей отправку американских астронавтов на Луну.

Однако представленная модель - это пока прототип, который будет усовершенствован с учетом требований мобильности и удобства на Луне. Пока же скафандр очень похож на те, что астронавты НАСА носят на МКС, отмечает "Би-би-си".

Отмечается, что новый скафандр должен подойти астронавту любых габаритов, чтобы избежать произошедшей в этом марте заминки, когда первый в истории выход двух женщин был сорван из-за отсутствия нужного размера.

Запаса кислорода хватит на восемь часов, плюс еще один час на случай чрезвычайной ситуации.

НАСА Луна

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