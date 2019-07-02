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В ЛНР сообщили о сбитом украинскими военными беспилотнике ОБСЕ

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе населенного пункта Золотое в Донбассе, сообщил представитель пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.

"29 июня по приказу командира 54-й бригады ВСУ Майстренко из стрелкового оружия был сбит БПЛА спецмиссии ОБСЕ в районе н.п. Золотое", - сказал Филипоненко журналистам во вторник.

Он отметил, что этот беспилотник СММ ОБСЕ "ранее был задействован в видеофиксации мероприятий в районе разведения сил и средств в Станице Луганской, а также зафиксировал размещенную на окраине населенного пункта Выскрива самоходную гаубицу "Акация".

Украина ЛНР ОБСЕ

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