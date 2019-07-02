Российские журналисты попали под обстрел близ Донецка

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Группа журналистов попала под обстрел под Донецком, сообщил "Интерфаксу" во вторник оператор ВГТРК Олег Бондаренко.

"Мы, съемочная группа ВГТРК, News Front, американский журналист Патрик Ланкастер и представитель Народной милиции сегодня поехали снимать место обстрела в Александровке, где пострадал мирный житель. Начался обстрел с украинской стороны, мы укрылись в безопасном месте. Никто не пострадал", - сообщил он.

В свою очередь представитель народной милиции самопровозглашенной ДНР уточнил "Интерфаксу", что обстрел произошел в 13:45, зафиксировано попадание трех мин, калибром 120-мм в нескольких десятках метров от журналистов.