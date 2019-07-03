Япония эвакуирует более 700 тысяч человек из-за сильных дождей

Погода на юго-западе Японии, в городе Кирисима Фото: Reuters

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Местные власти дали указание о срочной эвакуации сотен тысяч человек в трех городах региона Кюсю на юго-западе Японии из-за продолжающихся сильный ливней.

Приказы об эвакуации были выданы в среду городам Кагосима, Кирисима и Аира с населением в общей сложности 728 тысяч человек из-за угроз стихийных бедствий в связи с обрушившимися на регион ливнями. Местные власти и метеорологическое агентство Японии призвали жителей быть в состоянии повышенной готовности к наводнениям и возможным оползням.

Количество осадков в некоторых районах Южного Кюсю превысило 900 мм с прошлой пятницы. Ожидается, что на юге Кюсю выпадет до 350 мм осадков за сутки до утра четверга. Прогнозируется, что максимальное количество осадков с полудня четверга по полдень пятницы составит от 100 до 200 мм в южных районах Кюсю и Токай.