Обвиняемому в организации беспорядков в Грузии надели электронный браслет
Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Депутату парламента Грузии от основанного экс-президентом Михаилом Саакашвили оппозиционного "Единого национального движения" Никанору Мелия в среду на руку был прикреплен электронный браслет, фиксирующий его передвижение.
Как сообщает Национальное агентство пробации, данная мера была осуществлена в соответствии с решением Тбилисского апелляционного суда.
В агентстве отмечают, что снять браслет без его повреждения невозможно и в случае нарушения индивидуально установленного периметра, эта информация немедленно поступит в Генпрокуратуру.
Тбилисский апелляционный суд во вторник оставил в силе решение суда низшей инстанции о мере пресечения обвиняемому в организации беспорядков 20 июня грузинскому парламентарию Никанору Мелия, ареста которого добивается прокуратура страны.
27 июня Тбилисский городской суд не удовлетворил ходатайства прокуратуры об аресте Мелия. Суд отпустил оппозиционного депутата под залог в размере 30 тыс. лари (около $10,5 тыс.) и фактический домашний арест, так как депутат, по решению судьи, не имеет права покидать свой дом без разрешения прокуратуры и делать публичные заявления.
По решению апелляционного суда, Мелия на руку должен быть надет браслет, фиксирующий его передвижение.
Рассмотрение дела Мелия по существу должно состояться в Тбилисском городском суде 16 августа.
На минувшей неделе парламент временно лишил Мелия депутатской неприкосновенности, чтобы прокуратура смогла начать против него уголовное преследование.
Как сообщалось, депутат Мелия обвиняется в организации и участии в беспорядках в Тбилиси 20 июня, когда большая толпа участников акции вместе с парламентарием пыталась прорвать кордон полицейских и ворваться в здание парламента.
Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня
Грузинская оппозиция выступила против приезда российской делегации для участия в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Президентом МАП является депутат Госдумы Сергей Гаврилов, которого оппозиционеры обвинили в поездке в Абхазию и требовали не пускать в страну.
Местом проведения ассамблеи 20 июня стал зал заседаний парламента Грузии, в начале сессии Гаврилов занял место председателя, что вызвало негодование грузинской парламентской оппозиции, которая сорвала мероприятие. Гаврилов сообщил "Интерфаксу", что в связи с угрозой членам и руководству МАП было принято решение досрочно завершить работу. Делегация МАП покинула Тбилиси, ее сопровождали сотрудники службы безопасности.
Оппозиционные партии призвали сторонников прийти на митинг протеста в связи с занятием Гавриловым кресла спикера грузинского парламента. В ходе акции митингующие предприняли попытку штурма парламента, которая была отбита силами правопорядка. Позднее спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, чтобы выдворить их с проспекта Руставели. Судя по характеру ранений, полученных, в том числе, работниками СМИ, были применены резиновые пули. В ходе столкновений демонстрантов с полицией в Тбилиси пострадали 240 человек, в том числе журналисты.
21 июня президент и председатель парламента Грузии в связи с беспорядками в Тбилиси прервали свои визиты в Белоруссию и в Азербайджан.
В тот же день было объявлено о том, что председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, на отставке которого настаивала оппозиция, покинул этот пост.
Между тем, президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в центре Тбилиси заявила, что в обострении противостояния заинтересована Россия. "Я хотела бы еще раз сказать, что раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России, и сегодня это её самое опытное оружие", - написала президент в фейсбуке.
В России происшедшие в Тбилиси беспорядки были восприняты в резко негативном ключе. Днем 21 июня президент Владимир Путин обсудил ситуацию в Грузии с постоянными членами Совета безопасности России. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, "спровоцированная экстремистскими элементами русофобская провокация в отношении российских парламентариев была расценена как очень опасное проявление".
МИД РФ рекомендовал российским гражданам "в интересах их личной безопасности воздерживаться от поездок в Грузию".
Вечером 21 июня Путин подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории РФ на территорию Грузии. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию. Правительству поручено принять меры по обеспечению возвращения в РФ российских граждан, временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа.
На следующий день Минтранс РФ сообщил, что полёты грузинских авиакомпаний на территорию РФ будут приостановлены с 8 июля. Причиной была названа "необходимость обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность перед ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".
"Приостановка полётов продлится до момента предоставления в адрес российской стороны программ авиационной безопасности компаний Georgian Airways и MyWay Airlines, их аудита и одобрения российской стороной, а также до момента полного погашения грузинской стороной задолженности по аэронавигационному обслуживанию", - заявили в Минтрансе.
Из РФ в Грузию летают "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", S7, Red Wings, "ЮТэйр", "Победа". В направлении России рейсы выполняют грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines.
24 июня Роспотребнадзор заявил об усилении контроля за качеством грузинских вин и других алкогольных напитков, ввозимых в Россию. Этот контроль "в динамике показывает ухудшение качества указанной продукции", говорилось в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора. Там сообщили, что с 2014 по 2018 г. объем грузинского алкоголя, не соответствующего обязательным требованиям, увеличился почти в три раза - до 203 тыс. литров.