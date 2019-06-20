Делегация из РФ решила покинуть Тбилиси после скандала из-за кресла спикера парламента

Сессия Межпарламентской ассамблеи православия была сорвана после того, как российский депутат на заседании сел в кресло председателя парламента

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Делегация Межпарламентской ассамблеи православия покидает Тбилиси, сообщил президент МАП, председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

"Вся делегация в настоящий момент организованно покидает Тбилиси. Мы завершили нашу работу, обсудили все основные запланированные вопросы, приняли резолюцию", - заявил Гаврилов в четверг вечером "Интерфаксу".

По его словам, делегацию провожают официальные лица, а также сопровождают сотрудники службы безопасности.

Ранее в Грузии вызвало скандал проведение сессии МАП в зале заседаний грузинского парламента, во время которой российский депутат Гаврилов сидел в кресле спикера парламента Грузии. В итоге члены оппозиционной парламентской фракции "Европейская Грузия" сорвали заседание МАП. Они блокировали трибуну и потребовали выдворения из зала российских делегатов во главе с президентом МАП Гавриловым.

Позднее в четверг Гаврилов сообщил, что в связи с угрозой членам и руководству МАП принято решение досрочно завершить работу сессии в Тбилиси. При этом парламентарий отмечал, что пока об отъезде делегации из Грузии речь не идет.

Тем временем, согласно поступавшей из Тбилиси информации, члены российской делегации во главе с Гавриловым под усиленной охраной полиции покинули здание гостиницы Radisson и направились в сторону Тбилисского международного аэропорта.

Телекомпания "Рустави 2" показала кадры, как несколько десятков радикально настроенных граждан пытались прорваться к российским депутатам, но после безуспешных попыток стали бросать в сторону российских парламентариев яйца.

Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, отставки которого потребовали в оппозиции в связи со скандалом вокруг МАП, ранее заявил, что не знал о председательстве Гаврилова на заседании МАП в здании грузинского законодательного органа. "Для всех это была очень тяжелая картина, что мы увидели в зале заседаний парламента. Россия является страной, которая оккупировала 20 процентов наших территорий, и официальный представитель этой страны, член российского парламента сидел в кресле спикера парламента Грузии, что было тяжелой картиной. К сожалению, у меня не было возможности быстро отреагировать исходя из того, что не нахожусь в Грузии. Мне сообщили об этом факте, и как только я узнал, сразу же потребовал приостановить сессию и не допустить ее продолжения в такой форме", - сказал Кобахидзе журналистам в Баку, где он находится с официальным визитом. При этом он подчеркнул, что выступление Гаврилова с места спикера парламента Грузии является "абсолютно неприемлемым".

В свою очередь генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе пообещал, что грузинские организаторы проведения в Тбилиси сессии МАП извинятся перед грузинским народом за ее проведение в парламенте Грузии. "Грузия является членом Межпарламентской ассамблеи православия уже 26 лет. Хотя было недопустимо проведение ее сессии в парламенте Грузии. Тем более в такой форме, когда она проходила под председательством российского делегата", - заявил Каладзе в четверг на брифинге. Он сообщил, что российская делегация, участвовавшая в работе МАП, покинет Грузию, и сессия организации в этой форме в Тбилиси не продолжится.

Разрешенный митинг

На проспекте Руставели в Тбилиси в четверг вечером перед зданием парламента начался митинг против участия депутатов Госдумы РФ в сессии МАП. Как сообщает корреспондент "Интерфакса", после непродолжительных споров с полицией участники митинга добились разрешения перекрыть проспект Руставели.

На данный момент на митинге находится до двух тысяч человек, но число его участников увеличивается. Ранее лидеры нескольких оппозиционных партий призвали своих сторонников прийти к зданию парламента, чтобы выразить протест в связи с визитом российской парламентской делегации и потребовать их выдворения из Грузии.

Со стороны участников митинга звучат требования отставки спикера парламента Кобахидзе. Некоторые участники призывают требовать отставки правительства и досрочных парламентских выборов.

На митинге также призвали организаторов сессии МАП принести извинения перед грузинским народом за то, что сессию возглавил российский депутат Гаврилов.

Тем временем грузинские СМИ сообщают, что во внутреннем дворе парламента Грузии мобилизованы в большом количестве силы полиции.