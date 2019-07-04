Роскомнадзор назвал фейками слухи о его причастности к сбоям у Facebook

Сервисы Facebook работали со сбоями несколько часов

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор отметил, что в интернете распространяются фейки о причастности ведомства ко вчерашним сбоям в работе сервисов Facebook. Ведомство прокомментировало ситуацию в твиттере.

"Ну, что мы можем сказать на это? "Неси ещё патроны, Петька!"", - написали чиновники.

📢 По интернету активно распространяются фейки, из которых следует, что причина сбоя сервисов Facebook - действия РКН.



Ну, что мы можем сказать на это?



"Неси ещё патроны, Петька!" pic.twitter.com/jQpLs2wULF — Роскомнадзор (@roscomnadzor) July 4, 2019

Cбои в работе соцсетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp продолжались с середины дня 3 июля и до раннего утра (по московскому времени) 4 июля. В частности, в Facebook и Instagram не грузились изображения и видеофайлы. В компании причину проблем не назвали, но заверили, что проблема решена.

Весной 2018 года Роскомнадзор обвиняли в создании помех в работе сторонних сайтах в ходе борьбы с Telegram. Пытаясь ограничить доступ к мессенджеру, ведомство блокировало миллионы IP-адресов, из-за чего вне доступа оказывались сторонние ресурсы.