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Роскомнадзор назвал фейками слухи о его причастности к сбоям у Facebook

Сервисы Facebook работали со сбоями несколько часов

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор отметил, что в интернете распространяются фейки о причастности ведомства ко вчерашним сбоям в работе сервисов Facebook. Ведомство прокомментировало ситуацию в твиттере.

"Ну, что мы можем сказать на это? "Неси ещё патроны, Петька!"", - написали чиновники.

Cбои в работе соцсетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp продолжались с середины дня 3 июля и до раннего утра (по московскому времени) 4 июля. В частности, в Facebook и Instagram не грузились изображения и видеофайлы. В компании причину проблем не назвали, но заверили, что проблема решена.

Весной 2018 года Роскомнадзор обвиняли в создании помех в работе сторонних сайтах в ходе борьбы с Telegram. Пытаясь ограничить доступ к мессенджеру, ведомство блокировало миллионы IP-адресов, из-за чего вне доступа оказывались сторонние ресурсы.

Роскомнадзор Facebook Instagram

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