Путин заявил о вынужденности санкций против экономических связей с Италией

Первый шаг должен сделать Евросоюз, тогда Россия сможет отменить ответные меры, считает президент РФ

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не была заинтересована в введении санкций в отношении экономических связей с Италией, но не могла действовать избирательно при выработке ответных мер, поскольку за санкции в отношении Москвы голосовали все страны ЕС.

"У нас, действительно, особые, проверенные временем отношения с Италией. (...) Этот капитал взаимного доверия и партнерства мы высоко ценим. Конечно же, мы учитывали этот факт. И у нас не было желания распространять ограничения на экономические связи с Италией", - сказал Путин накануне визита в Италию в интервью газете Corriere della Sera.

Но дело в том, подчеркнул президент, что, принимая ответные меры - против введенных нелегитимных санкций, - мы не могли действовать избирательно, потому что иначе столкнулись бы с проблемами в рамках ВТО.

"Добавлю, что решение о введении санкций против РФ принимались Еврокомиссией и за них голосовали все страны ЕС", - подчеркнул Путин.

Он подчеркнул, что "первый шаг должен сделать тот, кто их (санкции) инициировал - то есть Евросоюз". "Тогда Россия сможет отменить введенные ответные меры. Рассчитываем, что здравый смысл в конечном итоге возобладает, что Европа будет руководствоваться прежде всего своими интересами, а не чужими подсказками", - сказал Путин, выразив надежду, что "мы сможем с взаимной пользой развивать многоплановое сотрудничество, нацеленное в будущее".

В то же время российско-итальянские экономические отношения развиваются успешно, несмотря на санкции, отметил президент РФ Владимир Путин.

"Италия - один из основных торговых партнёров нашей страны (по итогам 2018 года - пятое место после КНР, ФРГ, Нидерландов и Белоруссии) в мире. В России представлено около 500 итальянских деловых структур. И даже несмотря на участие Италии в антироссийских санкциях и наши ответные меры, о которых речь шла выше, двусторонние торгово-экономические связи развиваются достаточно успешно", - сказал он.

Он рассказал, что по итогам прошлого года взаимный товарооборот вырос на 12,7 процента до 26,9 миллиарда долларов, а накопленные прямые инвестиции из Италии к началу этого года достигли 4,7 миллиарда долларов. Президент добавил, что российские инвестиции в Италию составили 2,7 миллиарда долларов.

По словам Путина, сейчас прорабатывается ряд крупных инвестиционных проектов в России с итальянским участием.

"Это проекты в сфере ветряной энергети кикомпании "ЭНЕЛ", строительство химического предприятия в Самарской области и газоперерабатывающего завода в Амурской области с участием "Мэр Текнимонт", новое производство макаронных изделий компании "Барилла"", - сказал Путин.

Он отметил, что итальянская "ЭНИ" и "Роснефть" вместе участвуют в разработке мксторождения "Зохр" в Египте.

"Хочу поблагодарить наших итальянских деловых партнёров за принципиальную позицию в пользу углубления деловых связей. Мы это высоко ценим и рассчитываем, что российско-итальянское экономическое сотрудничество будет и впредь служить на благо наших стран и народов", -сказал Путин.