Путин заявил о важности отказа от "холодной войны" для решения конфликта РФ-НАТО

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Преодолеть нездоровую ситуацию в отношения Москвы и НАТО поможет отказ от концепции "сдерживания" и архаичных времен "холодной войны", сказал президент РФ Владимир Путин.

"Для того чтобы преодолеть нынешнюю нездоровую ситуацию - необходимо отказаться от архаичных, времён "холодной войны" концепций "сдерживания", "блоковой философии".

Система безопасности должна быть единой и неделимой", - сказал Путин в интервью газете "Коррьере делла Сера" накануне своего визита в Италию.

Он подчеркнул, что система безопасности должна опираться на зафиксированные в уставе ООН и Хельсинкском заключительном акте основополагающие принципы межгосударственного общения, в том числе - неприменение силы или угрозы силой, невмешательство во внутренние дела суверенных государств, мирное, политическое урегулирование споров.

"Мы ценим усилия Италии по укреплению взаимопонимания в Евроатлантике. Всегда открыты к совместной работе с итальянскими и другими западными партнёрами по противодействию реальным вызовам и угрозам безопасности, включая международный терроризм, наркотрафик, киберпреступность", - сказал президент РФ .