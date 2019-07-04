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Путин и папа римский Франциск встретятся в "прямом эфире"

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Встреча президента РФ Владимира Путина и папы римского Франциска в Ватикане впервые транслируется в прямом эфире. Трансляцию ведут ВГТРК и телевидение Ватикана.

До этого все встречи понтифика с руководителями российского государства проходили за закрытыми дверями.

С папой Франциском Путин встречается уже в третий раз, понтифик принимал президента РФ в Ватикане в ноябре 2013 года и в июне 2015 года.

Протокол встреч на высшем уровне в Ватикане существует уже не одну сотню лет. У входа во дворец, где расположены папские апартаменты, главу государства встречает почетный караул швейцарских гвардейцев. В папские покои его провожает свита церковных сановников - "джентльменов" папского двора.

Понтифик принимает гостя в личной библиотеке, обычно беседа длится около часа. Протокол также предполагает обмен подарками.

Во время прошлой встречи российский президент подарил папе Франциску панно с изображением храма Христа Спасителя и несколько томов Православной энциклопедии, а понтифик российскому президенту - медаль с текстом Евангелия. Двумя годами ранее президент РФ привез папе Римскому икону Владимирской Божией Матери, а понтифик подарил ему майолику с видом на Ватиканские сады.

Обе беседы завершались неизменным приветом от папы римского патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

папа римский Франциск Владимир Путин

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