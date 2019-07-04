Поиск

Рим очистили от мусора перед приездом Путина

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Вице-спикер нижней палаты парламента Италии Мара Карфанья предложила чаще приглашать в Рим глав других государств, чтобы улицы итальянской столицы поддерживались в чистоте.

"Учитывая усердие, с которым Рим был очищен от мусора к приезду Владимира Путина, а также то, что в мире насчитывается 196 независимых государств, мы предлагаем приглашать к нам глав государства каждые 1,86 дня. Это единственный способ убрать мусор из города", - написала вице-спикер в Twitter.

Путин приехал в Италию в четверг и уже встретился с папой римским Франциском.

Рим Италия Владимир Путин

Новости по теме

Новости

Токио обозначил Курилы своей территорией в материалах к G20

Путин и папа римский Франциск встретятся в "прямом эфире"

Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Генпрокуратура Грузии квалифицировала штурм парламента как попытку госпереворота

Генпрокуратура Грузии квалифицировала штурм парламента как попытку госпереворота
Российско-украинский газовый конфликт

Украина приготовилась к остановке транзита российского газа по окончании года

Украина приготовилась к остановке транзита российского газа по окончании года

В Минске заявили, что убившие женщину фейерверки были куплены в России

Коломойский заявил, что поддерживает Зеленского морально

Что случилось этой ночью: четверг, 4 июля

Путин назвал невмешательство во внутренние дела других главным отличием РФ от США

Путин заявил о вынужденности санкций против экономических связей с Италией

Facebook и Instagram восстановили работу

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');