Путин и папа римский Франциск беседовали ровно час

Президент России Владимир Путин и папа римский Франциск Фото: Reuters

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск и президент России Владимир Путин завершили свою беседу в Ватикане в библиотеке папского дворца.

Разговор длился около часа, как это и предусмотрено протоколом встреч понтифика с иностранными гостями.

Путин прибыл в папский дворец с примерно получасовым опозданием, так что его беседа с папой Франциском началась на 45 минут позже запланированного времени.

По завершении встречи с понтификом состоялась церемония обмена подарками. Папа Франциск подарил Путину гравюру с видом на Площадь Святого Петра XVIII века, чтобы российский президент "не забыл Рим". Путин в свою очередь преподнес понтифику икону с апостолами Петром и Павлом.

Во время прошлой встречи российский президент подарил папе римскому панно с изображением храма Христа Спасителя и несколько томов Православной энциклопедии, а понтифик Путину - медаль с текстом Евангелия. Двумя годами ранее президент РФ привез папе римскому икону Владимирской Божией Матери, а понтифик подарил ему майолику с видом на Ватиканские сады.

Затем Путин и сопровождающие его члены российской делегации побеседовали с госсекретарем Ватикана Пьетро Паролином.

С папой римским Франциском Путин встретился уже в третий раз, ранее понтифик принимал президента РФ в Ватикане в ноябре 2013 года и в июне 2015 года.

После визита в Ватикан Путин встретится с президентом Италии и проведет переговоры с итальянским премьером.