Более 80 нелегальных мигрантов пропали без вести у берегов Туниса

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Судно, на борту которого находились 86 нелегальных мигрантов, перевернулось у берегов Туниса в Средиземном море, пока спасти удалось лишь трех пассажиров, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на Международную организацию по миграции (МОМ).

По словам главы миссии МОМ в Тунисе Лорены Ландо, 82 человека с судна до сих пор считаются пропавшими без вести. Группе рыбаков, заметившей терпевший бедствие корабль, удалось вытащить из воды четырех человек. Однако один из них скончался, трех остальных госпитализировали.

Агентство отмечает, что судно затонуло недалеко от города Зарзис на юге Туниса.

В мае у берегов Туниса также потерпело крушение судно с нелегалами, которые направлялись из Ливии в Европу. Тогда погибли 65 человек.