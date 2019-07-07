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На побережье Туниса обнаружены тела 14 мигрантов с затонувшего судна

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Тела 14 мигрантов из Африки были обнаружены береговой охраной Туниса на побережье, сообщило тунисское Общество Красного полумесяца.

Они были пассажирами судна, которое перевернулось накануне, следуя из Ливии, на борту находились 80 мигрантов, которые наделись чрез Тунис перебраться в Европу.

Ранее сообщалось, что рыбкам после аварии судна удалось спасти четверых мигрантов, однако позднее один из них скончался в больнице.

Тунис

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