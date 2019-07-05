Сотрудник украинского предприятия ОПК арестован за шпионаж в пользу РФ

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Шевченковский районный суд Киева арестовал сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины по подозрению в работе на российские спецслужбы, сообщает пресс-служба украинской генпрокуратуры.

Суд также определил залог в размере 1,7 млн гривен (более 4 млн рублей - ИФ).

По версии следствия, работник завода во время поездки в Россию в 2014 году был завербован российской военной разведкой для сбора и передачи военной информации, которая затем якобы использовалась для "подрывной деятельности" против Украины.

Утверждается, что подозреваемый за денежное вознаграждение собирал и передавал данные о принадлежности к воинским частям, количестве и состоянии украинской военной техники, которая поступала на ремонт.

В сообщении говорится, что подозреваемого задержали 3 июля при попытке пересечь границу Украины в направлении России. У него изъяли flash-носители и мобильные телефоны с информацией, которую тот якобы должен был передать в Воронеже сотруднику российской военной разведки.

Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).