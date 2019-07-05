Трамп в 45-минутной речи в День независимости назвал США "сильнейшей нацией"

Особое внимание президент США уделил американской армии

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во время выступления по случаю Дня независимости назвал Соединенные Штаты "самой исключительной нацией в мировой истории", указав на мощь всех подразделений американской армии, сообщает CNN.

Церемония началась пролетом над Национальной аллей в центре Вашингтона "Борта номер один" - президентского самолета Boeing 747. Затем Трамп за пуленепробиваемым стеклом на сцене произнес речь.

Выступая у мемориала Линкольну, Трамп похвалил американские сухопутные войска, флот, военно-воздушные силы, береговую охрану, морскую пехоту, а также напомнил о скором появлении космических сил США. CNN отмечает, что ранее в заметке Трамп обещал вскоре "водрузить американский флаг на Марсе". "Наша нация сегодня сильнее, чем когда-либо прежде", - заявил президент США.

"Мы никогда не забудем, что мы американцы, и будущее принадлежит нам. Будущее принадлежит смелым, сильным, гордым и свободным. Мы - один народ, преследующий одну мечту и одну великолепную судьбу", - сказал Трамп в заключении.

Затем военный оркестр сыграл "Гордость быть американцем" Ли Гринвуда. В это же время над головами собравшихся пролетел еще один самолет пилотажной группы Blue Angels.

A great crowd of tremendous Patriots this evening, all the way back to the Washington Monument! #SaluteToAmerica🇺🇸 pic.twitter.com/nJghdfqIhX — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 5, 2019

По завершении выступления Трамп в твиттере опубликовал снимок толпы, собравшейся у мемориала Линкольна во время его выступления, назвав их "потрясающими патриотами".