Два человека арестованы после сожжения флага США перед Белым домом

Участники акции называют себя сторонниками "Революционной коммунистической партии" США

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники секретной службы США арестовали двух человек, которые сожгли американский флаг возле Белого дома перед выступлением американского президента Дональда Трампа в День независимости, сообщает The Hill.

По данным издания, одному из правонарушителей и двоим полицейским потребовалась медицинская помощь, но полученные травмы оказались неопасными.

Как заявили The Hill представители американской секретной службы, один человек был арестован "за нападение на полицейского и умышленный поджог", второй - "за препятствование полицейскому расследованию и сопротивление при аресте".

Репортер Washington Examiner Стивен Нельсон в твиттере опубликовал кадры сожжения флага. Он также рассказал, что представившийся ветераном мужчина отобрал горящий флаг.

Footage of White House flag burning ahead of Trump's #SaluteToAmerica



A man who identified himself as a veteran grabbed the burned flag #FourthofJuly pic.twitter.com/nJdWlMpdKp — Steven Nelson (@stevennelson10) July 4, 2019

CNN сообщает, что поджегшие флаг являются сторонниками "Революционной коммунистической партии" США. После сожжения флага участники акции взялись за руки и скандировали: "Америка никогда не была великой", перефразировав предвыборный лозунг Трампа: "Сделаем Америку снова великой".

По информации телеканала, впоследствии протестующие устроили потасовку со сторонниками Трампа.

Инцидент произошел незадолго до выступления Трампа по случаю Дня независимости у мемориала Линкольну в Вашингтоне. В своей речи он назвал Соединенные Штаты "самой исключительной нацией в мировой истории", похвалил военных и пообещал вскоре "водрузить американский флаг на Марсе".