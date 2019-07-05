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Два человека арестованы после сожжения флага США перед Белым домом

Участники акции называют себя сторонниками "Революционной коммунистической партии" США

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники секретной службы США арестовали двух человек, которые сожгли американский флаг возле Белого дома перед выступлением американского президента Дональда Трампа в День независимости, сообщает The Hill.

По данным издания, одному из правонарушителей и двоим полицейским потребовалась медицинская помощь, но полученные травмы оказались неопасными.

Как заявили The Hill представители американской секретной службы, один человек был арестован "за нападение на полицейского и умышленный поджог", второй - "за препятствование полицейскому расследованию и сопротивление при аресте".

Репортер Washington Examiner Стивен Нельсон в твиттере опубликовал кадры сожжения флага. Он также рассказал, что представившийся ветераном мужчина отобрал горящий флаг.

CNN сообщает, что поджегшие флаг являются сторонниками "Революционной коммунистической партии" США. После сожжения флага участники акции взялись за руки и скандировали: "Америка никогда не была великой", перефразировав предвыборный лозунг Трампа: "Сделаем Америку снова великой".

По информации телеканала, впоследствии протестующие устроили потасовку со сторонниками Трампа.

Инцидент произошел незадолго до выступления Трампа по случаю Дня независимости у мемориала Линкольну в Вашингтоне. В своей речи он назвал Соединенные Штаты "самой исключительной нацией в мировой истории", похвалил военных и пообещал вскоре "водрузить американский флаг на Марсе".

Дональд Трамп США Вашингтон

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