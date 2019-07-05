Разгонный блок со спутниками отделился от третьей ступени "Союза"

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Разгонный блок "Фрегат" с российским гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" №2-2 и 32 малыми космическими аппаратами отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б" и приступил к выведению полезной нагрузки на расчетную орбиту.

Отделение от третьей ступени произошло в 8:50 по московскому времени. Примерно через 4,5 часа разгонный блок должен поднять спутники на высоту примерно 850 км от Земли, после чего от него сначала отделится "Метеор-М", а затем и малые аппараты - кубсаты.

Среди запущенных аппаратов, в частности, восемь спутников для сбора данных американской системы автоматической идентификации морских судов LEMUR, спутник Momentus X1 (США). Также вместе с "Метеором-М" на орбиту отправились спутники дистанционного зондирования Земли из Финляндии, британский спутник DOT-1, израильский спутник NSLSat-1, а также спутники из Швеции, Германии, Франции, Эквадора, Чехии и Эстонии. Всего на орбиту выводится 33 аппарата, включая "Метеор-М".

Гарантийное время работы "Метеора-М" №2-2 - пять лет, но разработчики из корпорации "ВНИИЭМ" рассчитывают, что спутник сможет передавать данные с орбиты на протяжении 10 лет. Аппарат поможет метеорологам получать данные для краткосрочных прогнозов погоды и изучения экологических проблем на Земле. Так, аппаратура "Метеора-М" позволит узнавать о природных пожарах и поможет отслеживать процесс таяния ледников в обычном, инфракрасном и микроволновом диапазонах, следить за температурой Мирового океана и состоянием озонового слоя планеты.

Спутник весит 2,6 тонны, его системы имеют тройное дублирование. Служебная аппаратура защищена герметичным корпусом, целевая - на специальной платформе. "Метеор-М" не имеет вспомогательных двигателей, так как будет работать на устойчивой орбите, на высоте 850 километров от Земли.