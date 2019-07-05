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Все четыре отделяющиеся части "Союза" упали в Приамурье

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Поисковики Роскосмоса вылетели за отделяющимися частями ракеты "Союз-2.1б", упавшими в Приамурье, сообщили в пятницу в ЦЭНКИ (Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры).

"Мы визуально наблюдали падение всех четырех частей. Сейчас заводимся и вылетаем на поиски в район падения боковых блоков", - рассказал "Интерфаксу" представитель центра Александр Двуреченский.

По его словам, беспилотники пока к поисковым работам не подключали.

В первой половине дня вертолет поисковой группы обследовал территорию, над которой проходит траектория полета ракеты, чтобы проконтролировать эвакуацию населения. В Зейском районе, куда должны упасть отделяющиеся части, расположены участки золотодобывающего ООО "Зейская тайга"; оттуда эвакуировали около 40 человек. Также два сотрудника покинули гидрометеопост в Тындинском районе.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" в пятницу стартовала с космодрома "Восточный". Она доставит на орбиту космический аппарат "Метеор-М" №2-2 и 32 малых спутника США, Финляндии, Великобритании, Израиля, Швеции и других стран государств.

Союз

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