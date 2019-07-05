Спутник "Метеор-М" отделился от разгонного блока и вышел на орбиту

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Отделение космического аппарата "Метеор-М" №2-2 произошло от разгонного блока "Фрегат" после старта ракеты "Союз-2.1б" с космодрома "Восточный", сообщили "Интерфаксу" в "Роскосмосе".

Отделение произошло на орбите в 830 км от Земли.

В ближайшее время от "Фрегата" начнут поочередно отделяться 32 малых спутника России, США, Финляндии, Великобритании, Израиля, Швеции и других государств.

Пуск "Союза-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", российским гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" №2-2 и попутной полезной нагрузкой состоялся в пятницу, как и было запланировано, в 8:41 по московскому времени.

С помощью "Метеора-М" метеорологи смогут получать данные для краткосрочных прогнозов погоды и изучения экологических проблем на Земле. Космический аппарат позволит следить за процессом таяния ледников, температурой Мирового океана и состоянием озонового слоя Земли, а также узнавать о природных пожарах.

Спутник весит 2,6 тонны, его системы имеют тройное дублирование. У "Метеор-М" нет вспомогательных двигателей, так как он будет работать на устойчивой орбите на расстоянии 850 км от Земли.

Гарантийное время работы этого спутника составляет пять лет, однако разработчики из корпорации "ВНИИЭМ" ожидают, что он сможет передавать данные в течение 10 лет.