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Зеленский призвал вести борьбу за умы жителей Донбасса

Зеленский призвал вести борьбу за умы жителей Донбасса
Портрет кандидата в президенты Украины В.Зеленского, выполненный из конфет петербургскими художниками
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно заканчивать войну в Донбассе и начинать восстанавливать регион. По его мнению, необходимо также "ментально вернуть" жителей востока страны, которые, по его словам, находятся на временно оккупированных территориях.

Выступая на представлении нового главы Донецкой областной администрации Павла Кириленко, президент Украины заявил, что вести борьбу за умы жителей неподконтрольных Киеву территорий нужно стабильно выплачивая пенсии, организовав удобное пересечение контрольных пунктов въезда и выезда, решив вопрос водоснабжения, выплатив зарплаты шахтерам.

По словам Зеленского, было много разговоров, "что якобы на Донбассе запрещают говорить на русском языке, притесняют русский язык". Он сам перешел на русский язык, заявив, что делает это, чтобы никто не манипулировал его словами и "не ехал на танках защищать язык".

Представляя Кириленко, президент Украины заявил, что вопрос ситуации на востоке страны на всех своих встречах с зарубежными коллегами он всегда называет приоритетным, потому что "следит за Донбассом вся Украина, потому Донбасс - это Украина".

Украина Владимир Зеленский Донбасс

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