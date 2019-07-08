Зеленский допустил снятие "экономической блокады" Донбасса

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский не исключил снятия "экономической блокады" Донбасса только при условии возвращения незаконно национализированных украинских предприятий.

"Что касается вопросов с экономической блокадой, я не хочу, чтобы меня здесь неправильно поняли. Вы знаете, что все это возможно, мы в Минске об этом говорим. Я помню, как господина Кучму интерпретировали СМИ – интерпретировали неправильно. Все возможно, все в ближайшее время можно открыть, но, пожалуйста, тогда верните наши незаконно национализированные предприятия, которые находятся сейчас на временно оккупированных территориях", – сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с лидерами Европейского Союза по итогам саммита Украина-ЕС в понедельник в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

19 июня представитель Украины в контактной группе (ТКГ) Леонид Кучма заявил о невозможности пересмотра решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о торговых ограничениях к неподконтрольным отдельным районам Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) до возвращения расположенных на них активов в украинское правовое поле.

Одним из моментов урегулирования в Донбассе Зеленский также назвал вопрос пенсий и соцвыплат.

Президент напомнил, что для получения пенсий на Украине переселенцы с "оккупированных территорий" не могут пребывать там более 60 дней.

"Мы предложили следующий шаг: давайте расширим возможность людям быть людьми. Мы предложили срок в один год, хотя я очень надеюсь, что через год у нас уже не будет этой войны", – подчеркнул Зеленский.

Он также считает, что нужен четкий перечень тех продуктов и товаров, которые нельзя провозить между подконтрольной и неподконтрольной Украине территориями Донбасса, чтобы облегчить жизнь гражданам, которые "не играют в политические игры" и оказались в тяжелом положении.

Со своей стороны министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики Владислав Дейнего порекомендовал Зеленскому закрыть уголовное дело против бывшего президента страны Леонида Кучмы, который в ходе переговоров в Минске предложил обсудить возможность снятия экономической блокады с Донбасса.

"Прежде всего ему нужно закрыть уголовное дело, которое открыла прокуратура Украины против Кучмы (которое было открыто), когда он в Минске как вариант озвучил возможность снятия экономической блокады. Это были бы реальные действия. Все остальное - это пустословие", – сказал Дейнего "Интерфаксу", комментируя заявление Зеленского о снятии экономической блокады с Донбасса.