Американского миллиардера задержали по подозрению в секс-торговле

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Американский миллиардер Джеффри Эпштейн задержан в Нью-Йорке по подозрению в продаже людей в сексуальное рабство, сообщает в субботу газета The New York Times.

Телеканал CBS уточнил, что Эпштейна арестовали сразу после того, как его личный самолет приземлился в аэропорту штата Нью-Джерси недалеко от Нью-Йорка.

Миллиардер предстанет перед судом в понедельник, отмечает издание.

В 2008 году Джеффри Эпштейна признали виновным в привлечении несовершеннолетних к занятию проституцией. Он провел в тюрьме около 13 месяцев.