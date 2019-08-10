Фигурант секс-скандала миллиардер Эпштейн покончил с собой в США

Джеффри Эпштейн (в центре) в американском суде в 2008 году Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Американский миллиардер и финансист Джеффри Эпштейн, обвиняемый в преступлениях сексуального характера, покончил с собой в тюрьме, сообщает Associated Press.

Его нашли мертвым в камере тюрьмы Манхэттена, где 66-летний магнат ожидал начала суда по делу о склонении несовершеннолетних к проституции.

Сам Эпштейн вины не признавал, по этим обвинениям ему грозили 45 лет тюрьмы.

В прошлом месяце его нашли в полубессознательном состоянии в камере с травмами шеи. Ему была оказана помощь в больнице, после чего его вернули в тюрьму.

Джеффри Эпштейна обвиняли в том, что он вынуждал несовершеннолетних девушек заниматься проституцией в период с 2002 по 2005 год.

Десять лет назад от уже отбыл 13 месяцев в тюрьме за вовлечение несовершеннолетней девушки в проституцию, тогда он признал вину в суде. После столь мягкого приговора разразился скандал, итогом которого стал уход в отставку министра труда США, который во время работы прокурором вел дело Эпштейна и заключили с ним выгодную для финансиста сделку.

Как отмечает AP, Эпштейн вел шикарный образ жизни, жил на личном карибском острове и владел огромными особняками в Нью-Йорке. Как напоминает "Би-би-си", он общался с нынешним президентом США Дональдом Трампом, экс-лидером Биллом Клинтоном и сыном Елизаветы II принцем Эндрю.

При этом, констатирует AP, до сих пор неизвестно, как именно выходец из Бруклина стал миллиардером и всемирно известным экспертом по финансам.