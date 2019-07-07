Мониторинговая миссия ОБСЕ попала под обстрел в Донбассе

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали огонь из стрелкового оружия рядом с патрулем миссии в районе населенного пункта Золотое-5 в Донбассе в 60 километрах к западу от Луганска, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СММ в воскресенье.

Там отметили, что инцидент произошел 5 июля. Участники патруля СММ слышали две очереди из стрелкового оружия примерно в километре к северо-западу.

"Они (наблюдатели ОБСЕ - ИФ) также слышали свист, по оценке, от пуль, пролетавших на высоте ориентировочно пяти метров над ними, а также звук рикошета пуль от твердой поверхности на расстоянии пяти-десяти метров к югу", - добавили в СММ. По данным пресс-службы, патруль немедленно покинул этот район.

Кроме того, по данным пресс-службы, наблюдатели СММ зафиксировали огонь из стрелкового оружия по беспилотному летательному аппарату миссии в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Марьинка (23 км к юго-западу от Донецка). Наблюдатели слышали семь очередей из стрелкового оружия в 200-250 метрах к северо-востоку, им удалось благополучно посадить беспилотник.