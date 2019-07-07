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Съемочная группа "Звезды" попала под обстрел в Донбассе

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Съемочная группа "Звезды" попала под обстрел в районе села Коминтерново Донецкой области, сообщает телеканал.

Как рассказала корреспондент телеканала Екатерина Габель, группа направилась в село для того, чтобы записать сюжет о последствиях обстрела местной церкви. Во время съемки украинские военные начали минометный обстрел территории.

Участники группы ушли в укрытие. На протяжении некоторого времени они не могли покинуть село. "Площадь, на которой мы записали тот самый финальный стендап, опять обстреливается из минометов, улица, по которой нам нужно выехать простреливается из крупнокалиберных пулеметов, а выезд из поселка тоже пристрелен минами", - сообщала Габель.

Позднее стало известно, что съемочная группа смогла выехать из Коминтерново. Никто не пострадал. О пострадавших среди местных жителей не сообщается.

Звезда

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