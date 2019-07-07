Премьер Греции поздравил лидера оппозиции с победой на выборах

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Греции Алексис Ципрас во время телефонного звонка лидеру оппозиционной партии "Новая демократия" Кириакосу Мицотакису поздравил его с победой на парламентских выборах, пишет в воскресенье газета "Катемирини".

"Покидающий свой пост премьер-министр Алексис Ципрас только что позвонил своему преемнику Кириакосу Мицотакису, чтобы поздравить его с победой на выборах", - сообщает издание. Отмечается, что лидер "Новой демократии" поблагодарил греческого премьера за поздравления.

По информации "Катемирини", Ципрас в скором времени выступит с официальным заявлением.

По последним данным экзитполов, греческая оппозиция побеждает с примерно 39,8% голосов, на втором месте правящая СИРИЗА с 31,6%. "Движение за перемены" (бывшая ПАСОК) получает 8,3%, Коммунистическая партия Греции - 5,3%, партия "Движение за демократию в Европе" - 3,7%, и партия "Греческий выбор" - 3,4%.

Из этого следует, что в парламент, вероятно, проходят шесть партий. Всего в однопалатном парламенте Греции 300 депутатов, их избирают на срок в четыре года.

Партия Мицотакиса уже одержала победу на прошедших в июне выборах в региональные и местные органы власти.

Греческий парламент был распущен после поражения правящего блока во главе с партией СИРИЗА на выборах в Европарламент в мае текущего года. О проведении досрочных выборов Ципрас сообщил 26 мая.