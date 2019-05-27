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Премьер Греции решил провести досрочные выборы в парламент

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Премьер Греции Алексис Ципрас объявил о намерении провести в стране досрочные парламентские выборы, сообщают европейские СМИ.

Такое решение глава правительства принял после того как его партия СИРИЗА потерпела поражение на выборах в Европарламент. Первое место, согласно предварительным данным, в стране заняла оппозиционная "Новая демократия" (33,3%), тогда как СИРИЗА оказалась на втором месте (23,9%).

Премьер отметил, что дождется проведения муниципальных выборов в Греции 2 июня, после чего попросит президента страны назначить дату выборов в парламент.

Греция

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