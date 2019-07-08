Британский МИД начал расследовать утечку оскорблений посла в адрес Трампа

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Внешнеполитическое ведомство Великобритании начало расследование по факту утечки дипломатических документов, в которых посол страны в Вашингтоне Ким Даррок негативно отзывается о президенте США Дональде Трампе и его администрации, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

В воскресенье британская газета Daily Mail опубликовала адресованные властям США высказывания Даррока, в которых он называет Трампа "неспособным", "ненадежным" и "некомпетентным". "Мы не очень-то верим, что администрация (Трампа - ИФ) станет значительно более нормальной, менее неработоспособной, менее непредсказуемой, менее разрозненной, менее дипломатически неуклюжей и неумелой", - говорилось в одной из записок дипломата.

Также Даррок предупреждает, что Трамп мог быть обязан "хитрым русским", а его экономическая политика может разрушить всю мировую торговую систему. Кроме того, он сравнил президента США с Терминатором в последних сценах фильма, говоря о способности Трампа "выходить из огня потрепанным, но целым".

В свою очередь Трамп сказал журналистам, что не является "большим поклонником" Даррока, отметив, что тот "не очень-то хорошо служил Великобритании". "Я могу сказать о нем что-то, но я не буду тратить на это силы", - добавил он.

Британский МИД не стал отрицать подлинность записок Даррока. "Мы платим им (дипломатам - ИФ) за честность. Точно так же, как здешний посол США отсылает свои записи о политике и деятелях Вестминстера", - говорилось в заявлении пресс-секретаря Форин-Офиса.

Глава ведомства Джереми Хант в свою очередь заявил, что позиция Даррока "не является точкой зрения всего британского правительства". "...мы по-прежнему считаем, что при президенте Трампе администрация США не только высокоэффективна, но и является лучшим из возможных друзей Соединенного Королевства на международной арене", - сказал министр.

Ким Даррок возглавляет британскую дипмиссию в Вашингтоне с 2016 года.