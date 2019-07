Трамп заявил о нежелании более вести дела с послом Великобритании в США

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация отныне не желает взаимодействовать с послом Великобритании в Вашингтоне Кимом Дарроком, который ранее отправлял в Лондон телеграммы с критическим отзывами в адрес президента.

"Я не знаю посла, однако в США его не любят, и хорошей репутацией он не пользуется. Больше дел мы с ним иметь не будем", - написал Трамп в своем твиттере.

I have been very critical about the way the U.K. and Prime Minister Theresa May handled Brexit. What a mess she and her representatives have created. I told her how it should be done, but she decided to go another way. I do not know the Ambassador, but he is not liked or well....