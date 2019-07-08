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В испанской Памплоне 10 человек пострадали за три дня забегов с быками

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В первые три дня забегов с быками на фестивале Сан-Фермин в городе Памплона на севере Испании пострадали по меньшей мере 10 человек. Об этом сообщает агентство Associated Press.

В день открытия фестиваля в больницу попали пять человек. Среди госпитализированных как граждане Испании, так и двое граждан США. Во второй день фестиваля пострадали пять человек, одному из них достался сильный удар от быка в спину.

Фестиваль начался в субботу 6 июля, поучаствовать в забегах можно по утрам в течение еще 7 дней.

История праздника Сан-Фермин насчитывает уже больше 800 лет. Каждый год его посещают около 3 млн человек. Такое количество объясняется во многом популярностью обычая "энсьерро". Суть его в том, что толпа людей бежит от 12 разъяренных быков по перекрытой узкой улочке примерно в течение трех минут.

Фестивалю предшествовала акция зоозащитников, 54 человека в нижнем белье и рогах на голове легли на главной площади Памплоны перед зданием городского совета. Каждый протестующий был обведен мелом по аналогии с криминалистическими методами, когда обводят контуры убитого человека. Из спины у защитников животных торчали искусственные ножи. Противники фестиваля отождествляли себя с убитыми быками.

Во время "энсьерро" многие быки получают травмы, часто погибают либо в ходе забега, либо после него в схватках с тореадорами, которые по традиции завершают фиесту.

Фестиваль Сан-Фермин в Испании

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Фестиваль проводится ежегодно уже больше восьми столетий и длится с 6 по 14 июляКаждый июль в Памплону приезжают около миллиона туристов со всей Испании и многих стран мираПраздник Сан-Фермин получил широкую известность за пределами Испании во многом благодаря книге американского писателя Эрнеста Хемингуэя "И восходит солнце"Самым зрелищным событием Сан-Фермин является энсьерро - бег от 12 разъяренных быков по узким улочкам ПамплоныКак правило, ни один из забегов с быками не обходится без пострадавших, десятки человек оказываются в больницах. Иногда травмы, нанесенные быками, становятся смертельными.Большинство пострадавших получают травмы в давке, которая образовывается перед самым входом на арену для боя быковС 1924 года от травм, полученных в ходе фестиваля, скончались более 15 человекКаждый год во время фестиваля зоозащитники устраивают акции протеста против издевательства над быками и убийства животных во время боевКак правило, быки погибают либо во время забега, либо после него в ходе схваток с тореадорамиСогласно правилам энсьерро в Памплоне, использование видео- или фотооборудования участниками забега запрещено, так как это не только ставит в опасность самого снимающего, но и находящихся рядом людей, потому что отвлекает их внимание от быковКроме бега быков на празднике проходят музыкальные фестивали, карнавалы, костюмированные представления и выступления уличных артистов
Фестиваль проводится ежегодно уже больше восьми столетий и длится с 6 по 14 июля
Испания

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