В Турции арестуют более 200 военных за связи с богословом Гюленом

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Турецкая прокуратура выдала ордера на арест более 200 действующих и отставных военнослужащих по обвинению в связях с организацией оппозиционного богослова Фетхуллаха Гюлена, готорого считают организатором попытки госпереворота в 2016 году, сообщают местные СМИ.

По их информации, 176 ордеров на арест выдали в провинции Стамбул, а еще 35 - в провинции Измир на западе Турции. В первом регионе власти собираются арестовать действующих старших офицеров ВВС и ВМС Турции - одного полковника, двух подполковников, пяти майоров и семи капитанов. В Измире готовятся аресты 20 действующих военных и пяти отставных, а также 10 гражданских лиц.

За три года расследования попытки госпереворота в Турции задержали более 77 тыс. человек. По обвинению в связях с Гюленом своих должностей лишились 150 тысяч военных и гражданских.

Богослов Гюлен живет в США и заочно арестован в Турции, которая требует его экстрадиции. Сам богослов утверждает, что не причастен к попытке переворота в Турции.