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Китай призвал США не поставлять оружие Тайваню

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - МИД КНР во вторник назвал потенциальную поставку Соединенными Штатами вооружений Тайваню вмешательством в дела Китая, сообщают СМИ страны.

"Продажа вооружений Соединенными Штатами Тайваню серьезно нарушает принцип "одного Китая", является вмешательством во внутренние дела Китая и подрывом суверенитета Китая и его интересов в сфере безопасности", - заявил на брифинге представитель внешнеполитического ведомства Гэн Шуан.

Он отметил, что в Пекине призывают Вашингтон "немедленно отменить" эти планы.

Речь идет о возможных поставках стоимостью $2,2 млрд, включая ЗРК и танки. Ранее сообщалось, что Госдепартамент США одобрил две потенциальные поставки Тайваню, которые включают 108 танков M1A2T Abrams, а также соответствующее оборудование и около 250 переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. Стоимость танков оценивается в $2 млрд, ПЗРК - в $223 млн.

Китай Тайвань США

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