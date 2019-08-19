Трамп подтвердил сделку по продаже F-16 Тайваню на $8 млрд

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подтвердил, что одобрил сделку по продаже Тайваню истребителей F-16, несмотря на протесты со стороны Китая.

В ответ на вопрос о мотивах, побудивших его к сделке, Трамп заявил: "Да, да, да, это есть. Я имею в виду, что одобрил сделку. Она санкционирована".

"Это $8 млрд. Это большие деньги, это многочисленные рабочие места", - пояснил президент США.

Трамп отметил, что это соглашение еще должен утвердить Сенат, но он его уже одобрил. Также он выразил уверенность в том, что тайваньские власти будут с ответственностью подходить к применению американских истребителей, "иначе, вероятно, мы бы их не продали".

Пекин решительно выступает против продажи США вооружений тайваньскому режиму. Китай рассматривает это как нарушение основополагающих положений документов об установлении дипотношений между двумя странами.