Скончался миллиардер и участник выборов президента США Росс Перо

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Американский бизнесмен-миллиардер Росс Перо скончался в Техасе во вторник на 90-м году жизни, сообщает "Би-би-си". В феврале ему диагностировали лейкемию.

Перо основал компании в сфере информационных технологий Electronic Data Systems и Perot Systems, благодаря чему заработал миллиардное состояние.

В 1992 и 1996 годах Перо дважды участвовал в президентских гонках в качестве независимого кандидата. Однако оба раза не преуспел. На выборах в 2000 году он поддержал Джорджа Буша-младшего. После неудач на политическом поприще он посвятил себя филантропии.