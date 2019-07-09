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CNBC узнал о возобновлении торговых переговоров США и КНР

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Власти США и КНР вновь приступили к переговорам с целью урегулирования торговых разногласий между странами, сообщает во вторник американский телеканал CNBC со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.

Согласно информации телеканала, во вторник в телефонных переговорах с американской стороны участвовали глава Минфина США Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, а с китайской - вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и министр коммерции КНР Чжун Шань.

По словам представителя администрации США, целью консультаций было "продолжить переговоры, направленные на урегулирование чрезвычайных торговых разногласий" между США и Китаем.

Он отметил, что переговоры возобновятся в подходящее время.

ЭкономикаТрамп и Си Цзиньпин договорились продолжить торговые переговорыТрамп и Си Цзиньпин договорились продолжить торговые переговорыЧитать подробнее

Перед началом майского раунда торговых переговоров между США и КНР, закончившихся неудачей, президент США Дональд Трамп поднял пошлины на импортируемые китайские товары общей стоимостью $200 млрд с 10% до 25%, а также дал указание о подготовке к введению пошлин еще на $300 млрд, то есть на всю оставшуюся часть китайского экспорта в США.

Однако в конце июня, после саммита G20 и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, Трамп заявил, что оптимистично настроен в том, что касается дальнейших переговоров с Китаем по торговому соглашению.

Трамп подтвердил, что до заключения соглашения не собирается отменять уже введенные в отношении Китая пошлины, но и новых вводить не будет.

США Китай

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