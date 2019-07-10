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Глава ВМС США Спенсер возглавит Пентагон на время утверждения Эспера в Сенате

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Исполняющему обязанности главы Минобороны США Марку Эсперу, как только его кандидатура будет официально выдвинута на утверждение Сенатом, придется уйти в отставку, на это время его место займет министр ВМС Ричард Спенсер.

Как заявил журналистам в Пентагоне начальник штаба Минобороны Эрик Чунинг, Эспер "перестанет выполнять обязанности и.о.министра обороны и станет исключительно министром Армии".

По его словам, в это время Спенсер станет исполняющим обязанности министра обороны.

Он добавил: "В течение последних двух недель мы проводили время с министром Спенсером, чтобы подготовить его к исполнению обязанностей и.о.министра обороны, что связано с рядом оперативных брифингов из Объединенного штаба".

Чунинг не сказал, когда произойдет официальное назначение Эспера, заявив, что это "находится в компетенции" Белого дома. Однако отметил, что ожидается, что это произойдет "в ближайшее время".

"Это прерогатива Сената, и (утверждение на должность) займет столько времени, сколько потребуется. Поэтому мы подготовили министра Спенсера, чтобы он мог оставаться в этой роли, пока у нас не будет подтвержденного министра обороны", - сказал Чунинг.

Эспер - ветеран войны с Ираком 1990-1991 года. Он ушел в отставку в звании подполковника. Эспер работал в исследовательском центре "Наследие", в аппарате Сената и в коммерческих структурах. В ноябре 2017 года Эспер стал министром Армии США.

Кандидатура Эспера должна быть утверждена Сенатом.

В минувшем июне президент США Дональд Трамп сообщил, что предыдущий и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан решил отказаться от борьбы за "постоянный" пост министра обороны.

Пентагон США

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