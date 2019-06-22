Шанахан завершил последний рабочий день на посту и.о. главы Пентагона

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - И.о. главы Пентагона Патрик Шанахан в пятницу провел последний рабочий день в этой должности.

По сообщению американских СМИ, он покинул здание под аплодисменты сотрудников. Официально Шанахан останется во главе американского оборонного ведомства до конца воскресенья.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп сообщил, что Шанахан решил отказаться от борьбы за "постоянный" пост министра обороны.

"И.о. главы Пентагона Патрик Шанахан проделал прекрасную работу. Но он решил не продолжать процесс утверждения (в должности постоянного главы оборонного ведомства - ИФ), так как хочет уделить больше времени семье", - написал он в своем твитере.

Трамп пояснил, что назначит новым и.о. главы Пентагона Марка Эспера, который до сих пор занимал пост министра сухопутных сил США.

Сам Шанахан сделал письменное заявление, в котором он заявил, что гордиться работой, проделанной за те два года, что он работал в Пентагоне.

"Под руководством президента Трампа и поддержкой обеих партий в Конгрессе министерство проделало значительный прогресс в переустройстве и модернизации армии, чтобы соперничать с Китаем и Россией", - говорится в заявлении Шанахана, опубликованном телеканалом NBC.

Шанахан отметил, что его решение связано с "болезненной и глубоко личной давней историей в семье", которую "выкопали и описали не полностью, из-за чего она вводит в заблуждение". Дальнейшее участие в борьбе за должность главы Пентагона может "заставить троих моих детей вновь пережить травматичную главу нашей семейной жизни", полагает Шанахан.

"Я был бы раз возможности быть министром обороны, но не за счет того, чтобы быть хорошим отцом", - заявил Шанахан.

Ранее газета USA Today сообщила, что ФБР проводит расследование в связи с домашним насилием в семье Шанахана. Речь, по данным газеты, идет об инциденте 2010 года, когда Шанахан и его бывшая супруга обвинили друг друга в избиении.

О возможных иных причинах, подтолкнувших Шанахана к отказу от борьбы за пост главы Пентагона, не сообщается. Ранее в июне американские СМИ опубликовали подробности о бурной ссоре Шанахана с женой в 2010 году. С тех пор они развелись.

Шанахан исполняет обязанности министра обороны США с января 2019 года. С 2017 года он был заместителем главы Пентагона, а ранее занимал высокие должности к компании Boeing.