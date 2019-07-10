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Американский адмирал заявил о присутствии в Венесуэле российских войск

Американский адмирал заявил о присутствии в Венесуэле российских войск
Крейг Фоллер
Фото: Reuters

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - О присутствии в Венесуэле российского воинского контингента заявил глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер.

"В Венесуэле есть российские войска, и есть российские подрядчики оборонного сектора, поддерживающие режим Мадуро", - сообщил Фоллер во время слушаний во вторник в Комитете по вооруженным силам Сената США в ответ на просьбу прокомментировать слова президента Владимира Путина в интервью Financial Times об отсутствии российский войск в Венесуэле.

Западные СМИ отмечают в связи с этим, что высказывание адмирала противоречит утверждению президента Дональда Трампа о том, что Кремль заверил его в выводе Россией "большинства" своих военных из Венесуэлы.

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