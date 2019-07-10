Поиск

Евродепутат от Эстонии предложил ответить Москве салютом "в честь освобождения Печор"

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон предложил в ответ на предстоящий салют в Москве в честь освобождения Таллина устроить салют в Эстонии в честь освобождения Печор (город Псковской области).

В миреЭстония выразила Москве протест из-за салюта в годовщину освобождения ТаллинаЧитать подробнее

"4 февраля 1919 года храбрые эстонские солдаты освободили людей в Печорах, которые были оккупированы красными. С тех пор прошел почти 101 год, и красивый салют по случаю годовщины освобождения Печор был бы хорош. Можно было бы его устраивать каждый год до тех пор, пока Печоры вновь не станут свободными от оккупации. Посмотрим, чей салют будет красивее," - написал он в своем фейсбуке.

22 сентября в Москве будет дан салют в честь 75-летия освобождения Таллина от фашистских захватчиков.

С критикой предстоящего праздничного московского салюта выступил в тот же день и глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, назвавший его в социальных сетях "провокацией".

В 2019 году в Москве салюты будут проведены в честь освобождения советскими войсками Бреста (28 июля), Каунаса (1 августа), Кишинева (24 августа), Бухареста (31 августа), Таллина (22 сентября), Риги (13 октября), Белграда (20 октября). В 2020 году салюты будут проведены в Москве в ознаменование освобождения Варшавы (17 января), Будапешта (13 февраля), Братиславы (4 апреля), Вены (13 апреля), Берлина (2 мая) и Праги (9 мая).

Эстония Европарламент Таллин Печоры

Новости по теме

Новости

Украина обвинила РФ в создании опасной ситуации во время учений в Черном море

Критиковавший Трампа британский посол в США подал в отставку

Меркель в третий раз за месяц стало плохо на публичном мероприятии

Меркель в третий раз за месяц стало плохо на публичном мероприятии

Зеленский назвал киевского чиновника с судимостью разбойником и выгнал с совещания

Зеленский назвал киевского чиновника с судимостью разбойником и выгнал с совещания

Главный редактор "Эха Москвы" привез Зеленскому письмо от матери Кирилла Вышинского

Главный редактор "Эха Москвы" привез Зеленскому письмо от матери Кирилла Вышинского

Летевший из Черногории самолет экстренно сел в Калуге из-за потерявшего сознание пилота

Американцы сочли Трампа сильным, но не слишком честным президентом

Американцы сочли Трампа сильным, но не слишком честным президентом

Что случилось этой ночью: среда, 10 июля

Не менее 63 тысяч человек пострадали от наводнений в Индии

Американский адмирал заявил о присутствии в Венесуэле российских войск

Американский адмирал заявил о присутствии в Венесуэле российских войск
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');