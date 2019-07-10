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Эстония выразила Москве протест из-за салюта в годовщину освобождения Таллина

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - МИД Эстонии вызвал в среду представителя посольства РФ в республике и выразил протест в связи с планами провести 22 сентября салют в Москве в честь освобождения Таллина от немецко-фашистских войск. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе эстонского внешнеполитического ведомства.

Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу назвал проведение в РФ салюта провокацией, а памятную дату - годовщиной повторной оккупации. Он написал в соцсетях, что "Вторая мировая война означала для Эстонской республики оккупации со стороны, как нацистской Германии, так и Советского союза".

В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне проводятся праздничные салюты в честь освобождения городов СССР и Восточной Европы.

В 2019 году в Москве салюты будут проведены в честь освобождения советскими войсками Бреста (28 июля), Каунаса (1 августа), Кишинева (24 августа), Бухареста (31 августа), Таллина (22 сентября), Риги (13 октября), Белграда (20 октября). В 2020 году салюты будут проведены в Москве в ознаменование освобождения Варшавы (17 января), Будапешта (13 февраля), Братиславы (4 апреля), Вены (13 апреля), Берлина (2 мая) и Праги (9 мая).

Эстония Таллин

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