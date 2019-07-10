Поиск

Самолет ВВС США провел новую разведку у западных рубежей России

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V в среду днем совершил очередной трехчасовой полет у границ Калининградской области, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский самолет радиоэлектронной разведки, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, выполнил серию пролетов вдоль границ области в небе над Польшей, Балтикой, а также Литвой. Это уже второй полет разведчика у Калининградской области за последние два дня.

Также в среду вблизи морских границ России на Черном море были зафиксированы полеты стратегического беспилотного летательного аппарата ВВС США RQ-4A Global Hawk и самолета воздушной разведки и управления нанесением ударов британских Королевских ВВС Sentinel R.1.

Дальний беспилотник Global Hawk, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение пяти часов курсировал по линии от западной оконечности Крыма, вдоль его юго-западного и южного побережья, к югу от входа в Керченский пролив и близ побережья Краснодарского края вплоть до Большого Сочи.

Вслед за ним в течение более трех часов у берегов Крыма вел разведку британский самолет Sentinel R.1. В районе Севастополя он приближался к российскому побережью на расстояние 66 км.

Это уже третий полет британского разведывательного самолета у берегов России на Черном море, начиная с понедельника. Они осуществляются на фоне проходящих на Черном море натовских учений Sea Breeze 2019.

Калининградская область США

Новости по теме

Новости

Зеленский решил превратить чернобыльскую зону в "туристический магнит"

Зеленский решил превратить чернобыльскую зону в "туристический магнит"

Украина обвинила РФ в создании опасной ситуации во время учений в Черном море

Критиковавший Трампа британский посол в США подал в отставку

Меркель в третий раз за месяц стало плохо на публичном мероприятии

Меркель в третий раз за месяц стало плохо на публичном мероприятии

Зеленский назвал киевского чиновника с судимостью разбойником и выгнал с совещания

Зеленский назвал киевского чиновника с судимостью разбойником и выгнал с совещания

Главный редактор "Эха Москвы" привез Зеленскому письмо от матери Кирилла Вышинского

Главный редактор "Эха Москвы" привез Зеленскому письмо от матери Кирилла Вышинского

Летевший из Черногории самолет экстренно сел в Калуге из-за потерявшего сознание пилота

Американцы сочли Трампа сильным, но не слишком честным президентом

Американцы сочли Трампа сильным, но не слишком честным президентом

Что случилось этой ночью: среда, 10 июля

Не менее 63 тысяч человек пострадали от наводнений в Индии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');