Самолет ВВС США провел новую разведку у западных рубежей России

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V в среду днем совершил очередной трехчасовой полет у границ Калининградской области, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский самолет радиоэлектронной разведки, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, выполнил серию пролетов вдоль границ области в небе над Польшей, Балтикой, а также Литвой. Это уже второй полет разведчика у Калининградской области за последние два дня.

Также в среду вблизи морских границ России на Черном море были зафиксированы полеты стратегического беспилотного летательного аппарата ВВС США RQ-4A Global Hawk и самолета воздушной разведки и управления нанесением ударов британских Королевских ВВС Sentinel R.1.

Дальний беспилотник Global Hawk, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение пяти часов курсировал по линии от западной оконечности Крыма, вдоль его юго-западного и южного побережья, к югу от входа в Керченский пролив и близ побережья Краснодарского края вплоть до Большого Сочи.

Вслед за ним в течение более трех часов у берегов Крыма вел разведку британский самолет Sentinel R.1. В районе Севастополя он приближался к российскому побережью на расстояние 66 км.

Это уже третий полет британского разведывательного самолета у берегов России на Черном море, начиная с понедельника. Они осуществляются на фоне проходящих на Черном море натовских учений Sea Breeze 2019.